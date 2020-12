Les îles Fidji sous la menace de vagues géantes et d'inondations à l'approche du cyclone Yasa

Les habitants des Fidji ont été appelés jeudi 17 décembre à la plus grande prudence à l'approche du puissant cyclone Yasa qui ne devrait épargner aucune île de cet archipel du Pacifique Sud et provoquer des inondations et des vagues géantes.

Le cyclone de catégorie 5, la plus élevée, continuait à gagner en intensité en se dirigeant vers les Fidji, avec des rafales allant jusqu'à 325 kilomètres/heure. Yasa doit toucher terre tard jeudi mais déjà de nombreuses parties de ces îles de quelque 900 000 habitants étaient inondées, coupant les routes et isolant des communautés.

L'agence météorologique Weatherwatch, basée en Nouvelle-Zélande, a indiqué que Yasa était un des cyclones les plus puissants observés dans le Pacifique Sud, et qu'il s'étendait sur une largeur de 300 km.

Ecoles fermées, transports suspendus

Selon le Premier ministre fidjien, Frank Bainimarama, ce cyclone est d'une ampleur telle que l'ensemble de l'archipel devrait en ressentir les effets. Les dégâts pourraient être plus graves encore que ceux provoqués en 2016 par le cyclone Winston qui avait fait 44 morts. "Plus de 850 000 Fidjiens se trouvent sur la trajectoire du cyclone, soit plus de 95% de la population", a-t-il dit. "Partout aux Fidji, on peut s'attendre à ce que les précipitations s'intensifient et que les vents deviennent plus destructeurs", a déclaré le Premier ministre.

Engagé de longue date dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Premier ministre a de nouveau imputé ces puissants cyclones, qui étaient auparavant beaucoup plus rares, à la montée des températures. "Le monde se réchauffe, et ces tempêtes se renforcent", a-t-il déploré. "Chacun d'entre nous doit prendre au sérieux ces catastrophes alimentées par le climat."

Des centres d'accueil ont été aménagés et les personnes vivant sur le littoral ont été invités à gagner les hauteurs. Beaucoup de maisons sont en bois ou en tôle ondulée, des matériaux qui les rendent particulièrement vulnérables en cas de tempête, d'où l'appel à trouver refuge dans les écoles, les églises ou même des conteneurs. Les écoles ont été fermées et les transports en commun suspendus.