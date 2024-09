Le super typhon Yagi fait au moins trois morts au Vietnam

Au moins trois personnes ont été tuées et une douzaine d'autres sont portées disparues après que le super typhon Yagi a frappé la côté nord du Vietnam, samedi 7 septembre, selon un média d'Etat VNExpress. Le super typhon a également fait trois morts dans le sud de la Chine et une vingtaine aux Philippines, selon de nouveaux bilans officiels.

Yagi a touché terre à la mi-journée dans les provinces de Quang Ninh et Haiphong, déracinant des milliers d'arbres et emportant des bateaux en mer. A Haiphong, des toits métalliques et des panneaux publicitaires ont volé à travers la ville sous l'effet du vent violent et des fortes pluies entraînées par le typhon.

Le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, avait appelé avant la tempête les autorités locales à évacuer les habitants des zones dangereuses. Quatre aéroports du nord du pays, dont l'aéroport international Noi Bai de la capitale, ont été fermés et la navigation était interdite depuis vendredi.