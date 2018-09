Florence, Isaac, Valérie, Paulette... Découvrez la liste des noms des cyclones jusqu'à 2023

Comment choisit-on les noms des cyclones tropicaux ? Météo France diffuse un document de six listes établies.

Comment choisit-on les noms des cyclones tropicaux ? Météo France diffuse un document (PDF) de six listes établies et reprises tous les six ans. Ainsi la liste des prénoms en cours couvre la période allant de 2018 à 2023.

(METEO FRANCE)

C'est le Comité des ouragans de l'Atlantique, organisme rattaché à l'Organisation météorologique mondiale (WMO) qui choisit ces prénoms. Ils sont alternativement masculins et féminins et d'origine anglaise, espagnole et française. Les lettres Q et U ne sont jamais employées par manque de prénoms "classiques", précise l'institut de prévisions météorologiques.

Harvey, Irma, Katrina retirés des listes

Lorsqu'un cyclone a été très meurtrier ou a provoqué d'importants dégâts, son prénom est retiré de la liste. Ainsi, plus aucun cyclone ne sera nommé Harvey, Irma, Maria, Katrina ou Nate.

Si la liste des prénoms est épuisée, les procédures prévoient d'utiliser la liste de l'alphabet grec (alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zêta), précise Météo France.