Cyclone Mocha : la Birmanie et le Bangladesh touchés

Dimanche 14 mai, le cyclone Mocha a balayé toute la côte de la Birmanie jusqu'au Bangladesh. Les rafales de vent, allant jusqu'à 195 km/h, ont causé d'importants dégâts matériels.

En Birmanie, des habitants ont découvert les dégâts causés par le cyclone Mocha, dimanche 14 mai. Des toitures éventrées, des pylônes électriques emportés et des arbres arrachés qui recouvrent presque toutes les rues de la ville de Kyauktaw, près de la côte. Plus tôt dans la journée, des rafales de vent ont atteint les 195 km/h. Le cyclone a balayé toute la côte, de la Birmanie jusqu'au Bangladesh. En prévision de son passage, des milliers d'habitants ont été mis à l'abri. Pour le moment, aucune victime n'a été signalée.



Mocha requalifié en ouragan

Au sud du Bangladesh, l'heure était déjà au nettoyage. Des pompiers et des bénévoles ont déblayé les routes. Certains ont tout perdu. "Mon magasin a été emporté par la tempête (...) J'ai vu les cyclones de 1991 et de 1994, mais celui d'aujourd'hui était plus dangereux", confie un commerçant. Classé en catégorie 5, la plus élevée sur l'échelle des tempêtes, Mocha a été requalifié en ouragan, le plus puissant depuis dix ans dans le golfe du Bengale.