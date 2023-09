Vrai ou faux  Les climatosceptiques prennent-ils d’assaut les réseaux sociaux ?

Dans le monde, l’été 2023 a été marqué par des records de chaleur. Seulement, sur les réseaux sociaux, certains cybernautes mettent en doute le réchauffement climatique. Alors, ces climatosceptiques prennent-ils d’assaut les réseaux sociaux ? Éléments de réponse.

C’est désormais récurrent sur les réseaux sociaux, des posts concernant le climat sont ciblés par des messages haineux niant le changement climatique. Les scientifiques sont en première ligne face à ces attaques. Valérie Masson-Delmotte est climatologue et ex-présidente du GIEC. Tout au long de sa carrière, elle explique avoir été l’objet de message haineux pour discréditer son travail. Mais depuis un an, la proportion de ces attaques a augmenté. "Dans ce cas-là, ce que je fais, c’est que je bloque ces comptes", explique la scientifique qui est heurtée "dans son attachement à l’échange et à la liberté d’expression".



Un phénomène grandissant

Nombreux sont ses collègues qui subissent des attaques similaires. Le climatologue Christophe Cassou a temporairement supprimé son compte Twitter face à ce harcèlement. Ce n’est pas un cas unique. La revue scientifique Trends in Ecology & Evolution, a mené une étude sur plusieurs milliers de comptes Twitter abordant les questions environnementales. Plus de la moitié des comptes étudiés sont devenus inactifs sur la plateforme, face à l’émergence de comptes climatosceptiques.



Cette communauté de la désinformation prend de l’ampleur, d’après le CNRS. Les climatosceptiques de plus en plus violents représentent près d’un tiers des comptes Twitter abordant les questions climatiques.



