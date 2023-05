VRAI OU FAKE. Le mois de mai 2023 est-il plus froid que les normes de saison ?

Les températures du mois de mai sont-elles sous les normales de saison, comme l’affirment certains internautes ? Le point.

Sur les réseaux sociaux, certains assure que le début du mois de mai est plus frais que d’habitude, et remettent en question le réchauffement climatique. Du 1er au 10 mai 2023, il a fait 1,7 °C de plus par rapport aux normales saisonnières. Le début du mois de mai est même le neuvième le plus doux depuis 1930.

Manque d’ensoleillement et de précipitations

Pourquoi cette impression de températures plus basses ? "C’est dû notamment à un manque d’ensoleillement, et à un manque de précipitations", analyse Serge Zaka, docteur en agroclimatologie et administrateur du site "infoclimat.fr". Par ailleurs, les températures moyennes cachent toujours des disparités locales. Enfin, l’impression de fraicheur s’explique par le réchauffement climatique, qui change notre perception du climat et nous habitue à des températures plus élevées. Il est donc faux d’assurer que les températures de début mai sont en dessous des normales de saison, et il est également erroné d’en tirer des conclusions sur le réchauffement climatique.