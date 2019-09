VIDEO. Un timelapse de la Nasa montre l'affolante accélération de la fonte de la banquise arctique depuis 35 ans

Elles s'échappent dans la mer du Groenland, puis vers l'Atlantique. Les glaces de la banquise arctique fondent sous l'effet du réchauffement climatique. Dans une vidéo publiée jeudi 5 septembre, la Nasa (lien en anglais) montre en accéléré la fonte de la banquise depuis trente-cinq ans. Pour accompagner ces images, l'agence spatiale américaine distingue les "jeunes glaces" des plus "pérennes", vieilles d'au moins quatre ans.

"La très vieille glace est extrêmement rare"

"Il y a des décennies, la majeure partie de la banquise d'hiver de l'Arctique était composée de glace pérenne. Aujourd'hui, la très vieille glace est extrêmement rare", explique le magazine Sciences et avenir. La vidéo de la Nasa montre justement qu'en janvier 1988, plus de 3,1 millions de km² étaient recouverts de glaces "pérennes", tandis qu'en janvier 2019, seuls 116 000 km² de cette glace subsistaient. En un peu plus de trente ans, la banquise a donc perdu 96% de sa surface.