VIDEO. Trois initiatives citoyennes (et sportives) pour nettoyer les mers

Du kayak à Copenhague

Avec son initiative GreenKayak, le Danois Tobias Weber-Andersen propose de faire du kayak gratuitement en échange du ramassage de quelques déchets. Selon lui, c'est un moyen efficace de lier l'utile à l'agréable. "Nous sommes en train de faire quelque chose pour changer l'état d'esprit des gens. Pour qu'ils pensent davantage que quand ils voient des déchets dans la nature, dans la rue, ils doivent les ramasser. Parce qu'à la fin, ça finira dans l'océan", estime Tobias Weber-Andersen.

De la plongée à Acapulco

À Acapulco, Buzos Ecólogos Voluntarios vous propose de plonger pour nettoyer les fonds marins. L'objectif : nettoyer la mer des déchets et garder une plage propre. Enfin, les déchets sont triés, pesés et notés. "Les déchets qui endommagent le plus le milieu marin, hormis les micro-plastiques, sont les mégots de cigarettes et les combustibles utilisés par les bateaux : l'huile, le diesel, l'essence", explique José Juan Cejudo Flores.

Le vélo Big'Up Cyclean

Big'Up Cyclean propose des balades à vélo aux personnes qui souhaitent nettoyer les plages. L'objectif est de sensibiliser tout en faisant vivre un bon moment aux volontaires.