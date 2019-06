VIDEO. Toits végétalisés, pistes cyclables, bus électriques… Les 3 villes les plus écolos au monde

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

San Francisco

San Francisco est un modèle de ville durable. Ici, les sacs plastiques sont bannis et 80 % des déchets de la ville californienne sont recyclés. En ce qui concerne les transports, pas moins de 7500 stations de chargement vont être installées pour encourager l'achat de voitures électriques. Enfin, tous les immeubles de moins de 10 étages devront s'équiper de panneaux solaires ou de toits végétalisés.

Copenhague

Elle a été nommée "capitale verte de l'Europe" en 2014. Les deux tiers des habitants de Copenhague ne possèdent pas de voiture et près de la moitié se rendent au travail à vélo. Heureusement pour les cyclistes, 372 kilomètres de pistes leurs sont destinées. Pour parfaire son modèle, un quartier teste des solutions intelligentes pour rendre la ville plus écologique. On peut par exemple rencontrer des poubelles connectées qui signalent aux éboueurs quand passer. En 10 ans, ses émissions de CO2 ont diminué de 31 %.

Curitiba

Elle est surnommée "la ville la plus verte" au Brésil. Curitiba s'est tournée vers le développement durable dès les années 1970. La stratégie de la ville a été d'intégrer "l'éducation à l'environnement" au sein des programmes scolaires afin que les habitants puissent y être sensibilisés dès le plus jeune âge. Résultat : 90 % des habitants recyclent et la ville compte 50 mètres carrés d'espaces verts par personne.