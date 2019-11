VIDEO. Regardez "Sur le front des océans", le premier numéro de l'émission de France 2 consacrée à l'environnement

France 2 lance Sur le front, une émission sur l'environnement, proposée par Hugo Clément, dont l’objectif est d’aller à la rencontre de ceux qui se battent contre la destruction de la planète. Le premier numéro, dédié aux océans, est diffusé mardi 26 novembre à 21 heures. Vous pouvez le voir également sur notre site franceinfo.fr.

Les océans recouvrent 70% de la surface du globe et régulent le climat. Il s’agit du plus grand réservoir de vie sur Terre. Pourtant, entre la surpêche, la pollution engendrée par le plastique, et le blanchissement du corail, les océans sont malmenés par l’homme.

Hugo Clément s’est rendu au Mexique où Benjamin, un jeune français, risque sa vie pour sauver les tous derniers vaquitas, une espèce de dauphin menacée de disparition. Dans le sud de la France, Guillaume Néry, le champion du monde d’apnée, lance un cri d’alarme sur la dégradation de la Méditerranée. Enfin, en Australie, c’est un projet industriel insensé qui divise le pays : la grande barrière de corail, déjà menacée par le réchauffement climatique, doit faire face à la construction de l’une des plus grosses mines de charbon de l’histoire.