"Quand j'ai commencé, ma première pêche, ça a été ça : un caddie." Il y a 1 an et demi, Brut avait rencontré Raphaël et son papa qui nettoyaient la Seine en repêchant des objets grâce à des aimants. Aujourd'hui, le jeune garçon a ouvert un musée où il expose ses trouvailles. Raphaël et son père ont repêché 300 vélos, dont 250 en libre service, 200 trottinettes, 70 caddies, 15 scooters, 2 motos...

"La mission est vraiment sans fin"

Depuis qu'ils pêchent des déchets dans la Seine, le constat de Raphaël et de son père est sans appel : "La mission est vraiment sans fin. On en découvre de plus en plus, on est obligés de re-nettoyer des endroits, c'est un peu déprimant par moment." "On a un peu perdu confiance en la mentalité humaine", regrette le père de Raf. Chaque jour, plusieurs milliers de personnes passent devant leur musée. "Le principe premier, c'est vraiment que le maximum de personnes passent devant et se disent qu'ils pourraient, rien qu'en ramassant un mégot par terre, faire une action pour la planète", conclut Raphaël.