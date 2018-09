VIDEO. Ouragans : suivez en direct l'évolution des trajectoires de Florence et Isaac

La tempête Isaac doit frapper jeudi la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Quant à l'ouragan Florence, même s'il a été rétrogradé en catégorie 2, il pourrait faire de gros dégâts sur la côte est des Etats-Unis.

"C'est la roulette russe. Nous ne savons pas où elle va frapper." L'ouragan Florence, qui se dirige vers la côte est des États-Unis, joue avec les nerfs des habitants de la Caroline du Sud. Rétrogradée mercredi 12 septembre d'un cran en une tempête de catégorie 2, Florence devrait frapper l'Etat américian jeudi soir et vendredi, mais chacun se demande s'il va être dans la partie la plus violente de l'ouragan, dont la trajectoire est incertaine.

>> EN IMAGES. Supermarchés pris d'assaut, rues désertes et bâtiments calfeutrés : les Etats-Unis méconnaissables avant le passage de Florence

En attendant, les Etats tout le long de la côte ont déclaré l'état d'urgence, s'attendant à une montée des eaux et à des inondations potentiellement catastrophiques.

L'inquiétude gagne les Antilles

Du côté des Antilles, l'inquiétude est tout aussi grande à l'approche de la tempête tropicale Isaac. Les supermarchés sont pris d'assaut en Guadeloupe, les habitants faisant des réserves d'eau et de nourriture. Les services municipaux vont à la rencontre des personnes âgées ou handicapées, pour que tout soit prêt en cas d'évacuation.

Les habitants se calfeutrent et barricadent les portes et les fenêtres de leur maison. Les entreprises prennent, elles aussi, leurs précautions pour préserver leurs locaux. Enfin, les pêcheurs mettent à l'abri leurs bateaux le plus loin possible, à l'intérieur des terres. En Martinique, on attend des vents de plus de 150 km/h. Isaac devrait toucher l'île jeudi 13 septembre.