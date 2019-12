VIDEO. Ouragans destructeurs, typhons, canicules… quels pays sont les plus durement touchés ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au cours des 20 dernières années, voici les trois territoires les plus durement touchés par des phénomènes extrêmes.

À Haïti, chaque année en moyenne, les catastrophes naturelles ont tué 274 personnes et entraîné 350 millions d'euros de dommages. Au total, 78 événements météorologiques extrêmes ont frappé le pays entre 1999 et 2018. Parmi les plus destructeurs : l'ouragan Jeanne en 2004 et l'ouragan Sandy en 2012. Le Myanmar compte 7052 morts par an en moyenne : c'est ce que causent les catastrophes météorologiques dans ce pays d'Asie du Sud-Est. En 2008, le cyclone Nargis a causé à lui seul la mort d'environ 140 000 personnes. Dommages économiques annuels : 1807 millions d'euros. Enfin, Porto Rico compte 25 événements météorologiques extrêmes qui ont été recensés entre 1999 et 2018.

Ce classement est celui de l'Indice mondial des risques climatiques publié par l'ONG Germanwatch. À cause du changement climatique, plusieurs de ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents et plus intenses. Par exemple, la probabilité de canicule en Europe est 10 à 100 fois plus forte aujourd'hui qu'il y a un siècle. Pour l'année 2018, les pays les plus touchés ont été l'Allemagne qui a subi une forte canicule avec l'année la plus chaude jamais mesurée. Puis, il y a les Philippines : l'archipel a été frappé en septembre par le typhon de catégorie 5, Mangkhut.

En première position arrive le Japon : trois événements exceptionnellement forts ont frappé le pays cette année-là. De fortes pluies ont provoqué des coulées de boue et des crues impressionnantes. Puis, durant l'été une vague de chaleur a également causé la mort de 138 personnes et l'hospitalisation de 70 000 autres. Deux mois plus tard, le pays est ensuite frappé par le typhon Jebi, le plus puissant mesuré au Japon depuis 25 ans.

