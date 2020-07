VIDEO. \"Les neiges de pastèque\", une menace dans les Alpes italiennes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Une neige rose... et une mauvaise nouvelle pour ce glacier. Ce phénomène, surnommé "neige de pastèque", s'observe partout autour du monde. Il est dû à la présence d'une algue, chlamydomonas nivalis, qui profite des chaleurs printanières et estivales pour pousser en haute-altitude sur la neige et les glaciers, les teintant de rose. Ce phénomène naturel est normalement bénin, mais il semble s'accentuer avec le réchauffement climatique. Au passage, il aggrave à son tour la fonte des glaciers, car une neige blanche renvoie davantage les rayons du soleil.

Dans les Alpes italiennes, le glacier Presena connaît un épisode particulièrement intense du phénomène. Des scientifiques se sont rendus sur place pour l'étudier. Depuis 1993, le glacier Presena a perdu plus d'un tiers de son volume.