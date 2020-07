VIDEO. Le projet de l\'écologiste Paul Hawken pour inverser le réchauffement climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Il est possible d'inverser le réchauffement climatique. C'est en tout cas le projet soutenu par l'écologiste Paul Hawken. "Nous connaissons le plus haut taux de gaz à effet de serre depuis 20 millions d'années", alerte-t-il. Selon lui, il est urgent d'agir et de sortir de la politesse et du discours politisé. "La différence avec 'Drawdown', c'est que nous étudions des solutions qui sont déjà en place", souligne l'écologiste. Avec 70 chercheurs du monde entier, il a dressé une liste de 100 solutions climatiques et mesuré leur impact. Parmi les solutions, l'énergie éolienne est en deuxième position dominée par les gaz qui sont utilisés dans la climatisation et dans les réfrigérateurs, qui, selon l'écologiste, sont "12 000 fois plus puissants que le CO2". Arrivent ensuite d'autres solutions comme changer son alimentation ou encore bannir le gaspillage alimentaire.

Pour Paul Hawken, ces solutions comportent plusieurs avantages. Elles permettent l'amélioration de la qualité de l'eau, de l'air mais aussi assurent un avenir plus sain aux enfants. "Vous n'avez pas besoin d'être un militant du réchauffement climatique, ou même un activiste, pour vouloir initier et accélérer ces solutions. Car nous en tirons tous des bénéfices", souligne Paul Hawken.