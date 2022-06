“Il est urgent d’entamer un virage radical, de sortir des rails sur lesquels nous installent insidieusement notre diplôme et notre réseau. Il est urgent de renoncer à notre petit confort, un confort certes rassurant, mais délétère.”

"Redescendons sur terre”

À l’occasion de leur remise de diplômes, ces étudiants de l’École polytechnique ont pris la parole pour dénoncer l’impact écologique de leur industrie et une formation qu’ils estiment trop “élitiste”.

“Redescendons sur terre. Soyons à l’écoute des femmes et des hommes qui nous entourent et qui ont beaucoup plus à nous apprendre que ce que nos prédécesseurs ont bien voulu entendre d’elles et eux.”

Avec un tel discours, les élèves cherchent également à interpeller les alumnis de leur école.

“Nous ne pourrons relever le défi écologique qu’avec l’implication active des décideurs économiques et politiques. Alumnis de l’École polytechnique, nous nous tournons vers vous. Engagez-vous.”