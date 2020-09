VIDEO. Jakarta, capitale de l'Indonésie menacée par les eaux, se prépare à déménager

Jakarta, la capitale de l’Indonésie, ses palaces internationaux, ses centres commerciaux géants, son rythme trépidant... Partout le bruit des klaxons, des travaux à chaque coin de rue. Qui croirait que la moitié de ses 11 millions d’habitants est sur le point de déménager ? Dans les vingt prochaines années, 5 millions d'entre eux vont devoir s’exiler à mille kilomètres de là.

Le sol est en train de s'affaisser

C'est à l’été 2019 que le président indonésien a annoncé cette décision : la capitale de l'Etat va être délocalisée sur l'île de Kalimantan. Les activités de business et de commerce resteront temporairement à Jakarta, puis la population suivra progressivement, explique Firdaus Ali, qui organise ce déménagement au ministère des Travaux publics.

Cette décision a été prise pour alléger la charge qui pèse sur Jakarta : le poids des multiples gratte-ciels alourdit un sol déjà fragile, en train de s'affaisser. En cause, plus encore que le réchauffement climatique, le système de pompage d'eau dans les nappes phréatiques pour l'alimentation des villages, mais aussi des villes et des industries du pays.

Un tiers de la ville englouti à l'horizon 2050 ?

Comme toute la côte nord de l'île de Java, la mégapole s’enfonce inexorablement dans la mer. Une carte que nous montre Firdaus Ali permet de visualiser plus clairement la menace : un tiers de la ville pourrait être englouti à l'horizon 2050.

La nouvelle capitale, qui se veut "intelligente et durable", est prévue à l'emplacement de terres pratiquement vierges. Un projet à plus de 30 milliards d'euros, qui semble irréaliste. Les premiers habitants devraient arriver dans quatre ans...

Extrait de "Indonésie, l'archipel englouti", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 17 septembre 2020.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".