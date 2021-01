VIDEO. Environnement : Connaissez-vous \"Ma Petite Planète\", une appli ludique et écolo

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Inciter son oncle à faire une semaine sans viande ? Inciter sa collègue à se passer du plastique ? Inciter sa meilleure pote à faire plus de vélo ? Et si ça passait par un jeu ? "Notre approche c'est le jeu, la compétition, donner envie aux gens de se saisir du sujet, tout en vivant une expérience originale et marrante avec son entourage pendant 3 semaines", explique Clément Debosque. Dans ce but, il a cofondé "Ma Petite Planète", une compétition de plus de 60 défis écolos.

"La transition écologique va commencer à l'échelle de l'individu"

N'importe qui peut défier son entourage en créant une ligue. Pour jouer, il faut attendre le lancement d'une édition, qui a lieu tous les 4 mois. L'idée est née en août 2019. Depuis, plus de 75 000 défis ont été relevés par les joueurs. Aujourd'hui, en moyenne, l'empreinte carbone annuelle d'un Français s'élève à 11 tonnes de CO2. Pour limiter le réchauffement climatique à + 2°C en 2100 et pour respecter l'accord de Paris, cette empreinte devrait être réduite à 2 tonnes par an. "Il y a une récente étude qui montre que l'individu peut contribuer, à travers un comportement exemplaire, à 25 % de la réduction de son empreinte carbone. L'idée c'est que dans MPP, peu importe son point de départ, à travers les défis qu'on propose, on va motiver les gens à se rapprocher de ces fameux 25 %", résume Clément Debosque.