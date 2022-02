BRUT

Heïdi Sevestre est glaciologue et en charge du projet "The Last Tropical Glaciers". Elle et son équipe ont un but : garder des traces des derniers glaciers tropicaux. "Il y a deux ans, je suis presque sûre que c'est l’endroit où on marchait sur la glace. Regardez ce qu'il reste... Juste des amas de cailloux, de boue", déplore-t-elle. Selon la glaciologue, les Alpes, l'Himalaya ou encore l'Alaska pourraient subir le même sort.

"Ce glacier est mourant"

Heïdi Sevestre nous a donc embarqués avec elle dans plusieurs glaciers tropicaux. Cela lui a permis de filmer les indices qui attestent de la fonte de ces glaciers. Ne serait-ce qu'en deux ans, Heïdi voit à quel point tout s'est dégradé. Grâce aux nouvelles technologies comme les drones, elle et son équipe peuvent observer l'évolution des glaciers et de "ce qu'il en reste". Pour l'un d'eux, le bilan est terrible : "Il a tellement fondu qu'il y a des rivières partout, il s'est même divisé en deux. C'est la réalité des glaciers tropicaux, qui disparaissent."

Pour Heidi, il n'y a pas une infinité de solutions : pour que ces glaciers tropicaux continuent d'exister, leur température limite est de + 1°C. Or, depuis les années 1880, cette température augmente. "Nous avons déjà atteint le point de non-retour pour tous ces petits glaciers tropicaux et c'est directement lié au changement climatique, qui est directement lié aux activités humaines", conclut Heidi.