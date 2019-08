VIDEO. Des plongeurs mexicains nettoient les plages à Acapulco

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les plongeurs écologistes volontaires vont à la rescousse de l'océan. Ils nettoient la mer des déchets et font en sorte de garder une plage propre. Ils extraient principalement des déchets solides et retirent tout ce qui peut être incrusté. Puis, tout ce qui est récupéré est ensuite noté et pesé. En moyenne, les plongeurs extraient entre 200 et 400 kilos de déchets après chaque nettoyage. Plastique, réchauds, jantes, batteries de voiture, bouteilles en verre, bois… "Tous les déchets que nous retrouvons normalement à l'extérieur, nous les retrouvons au fond de l'océan", regrette José Juan Cejudo Flores, plongeur écologiste volontaire à Acapulco.

Autre déchet ramassé en nombre : les mégots de cigarettes et les combustibles utilisés par les bateaux : l'huile, le diesel, l'essence. En plus d'être extrêmement polluants, ces résidus de combustible sont aussi dangereux pour les plongeurs.

Éveiller les consciences

Acapulco est l'une des villes les plus visitées au Mexique et ses plages sont sérieusement polluées. Des analyses ont même montré des taux de bactéries dépassant le seuil autorisé de plus de 1800 %. Pour le plongeur écologiste volontaire à Acapulco, cela s'explique par un manque d'éducation et un manque de sensibilisation. "Je pense que le moyen le plus efficace d'éveiller les consciences est de les (ndlr : les touristes) faire participer au nettoyage pour qu'ils voient les dégâts causés par leurs déchets sur les organismes marins", explique José Juan Cejudo Flores. Les plongeurs espèrent ainsi changer les mentalités de chacun.