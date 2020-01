VIDEO. Coupée sur une photo de groupe, Vanessa Nakate, activiste ougandaise pour le climat, dénonce une pratique raciste

"Pour la première fois de ma vie, je comprends ce que le mot "racisme" signifie." Vanessa Nakate est une activiste ougandaise de 23 ans, qui milite contre le réchauffement climatique. Elle était présente au sommet de Davos, mi-janvier, où elle a donné une conférence de presse en compagnie d'autres jeunes militants, dont Greta Thunberg. Problème : lorsque les articles commencent à paraître sur le sujet, la jeune femme est absente de la photo.

Vanessa Nakate a été coupée du cliché le plus relayé, mis en ligne par l'agence de presse américaine AP. Selon l'agence, le photographe, pris par le temps, aurait coupé ainsi sa photo parce que l'immeuble, situé derrière Vanessa Nakate, à gauche, "distrayait" l'œil du spectateur.

Everyone saying that I should position myself in the middle is wrong!



Does an African activist have to stand in the middle just because of fear of being cropped out?



It shouldn't be like this! pic.twitter.com/PR544GIv7g