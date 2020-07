VIDEO. Cinq alternatives pour se rafraichir sans climatisation

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Depuis 1990, les émissions annuelles de CO2 liées à la climatisation ont triplé, atteignant 1130 millions de tonnes en 2016, soit autant que le Japon. Voci des alternatives moins polluantes faciles à adopter.

Utiliser la végétation

Quand l'atmosphère se réchauffe, les plantes libèrent de l'humidité pour se rafraîchir et peuvent donc faire descendre la température d'une pièce. Placées sur une fenêtre, un mur ou un toit, elles empêchent la réverbération du soleil et permettent une meilleure isolation.

Humidifier son logement

Pour rafraîchir son logement grâce à l'humidité, il est possible de tendre un drap mouillé devant une fenêtre ou d'installer des récipients d'eau à divers endroits de la maison. En cas de très forte chaleur, on peut aussi placer une bouteille d'eau congelée ou un linge humide devant un ventilateur.

Gérer ses appareils électriques

Les appareils électroniques sont une source de chaleur que l'on a tendance à oublier. Électroménager, chargeurs, multimédia... Il est conseillé de les éteindre ou de les débrancher lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Utiliser les fenêtres

Contre la chaleur, il est conseillé de fermer les fenêtres et les volets pendant la journée et de les ouvrir le soir, quand la température est retombée, en essayant de créer un courant d'air pour accélérer le refroidissement… Il est aussi possible d'installer un auvent ou de placer devant les fenêtres une matière réfléchissante, comme l'aluminium, afin d'éviter que le soleil ne frappe directement les surfaces vitrées.

Investir dans l'isolation

En cas de fortes températures, l'isolation permet de retarder le réchauffement d'un logement. Il est possible d'installer une isolation intégrée aux murs et d'isoler les combles car la chaleur d'été provient notamment du toit. Sur le long terme, l'isolation permet aussi de réduire sa facture d'énergie.