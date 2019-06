VIDEO. Changement climatique : Emmanuel Macron souhaite une "adaptation de la société"

La France connaît une vague de chaleur sans précédent avec 78 départements placés en vigilance orange à la canicule. Pour Emmanuel Macron, en visite au Japon, jeudi 27 juin, avant le sommet du G20 à Osaka, "on va de plus en plus aller vers ces situations (...) de chaleur forte, avec des pics de plus en plus hauts". Ces évolutions vont obliger la société à s'adapter et à changer son "organisation et [sa] façon de travailler".

Depuis Tokyo, le président de la République a précisé avoir "demandé au gouvernement de travailler" sur l'"adaptation de la société et de ses pratiques". Le chef de l'État est conscient que "la France doit faire plus" pour lutter contre les changements climatiques après le rapport cinglant du Haut Conseil pour le climat. Emmanuel Macron "s'en porte garant", mais il a appelé à une réflexion plus globale.

On doit faire plus, mais on ne peut le faire qu'en entraînant les autres États européens et grandes puissances Emmanuel Macron à franceinfo

Pour arriver à fédérer autour d'un projet comme celui-là, "le combat qu'on va mener au G20 est décisif", estime Emmanuel Macron. Le chef de l'État a averti, mercredi, que la France ne signerait pas la déclaration du sommet si elle ne défendait pas "l'ambition climatique".