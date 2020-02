VIDEO. \"Ça change notre vision des choses\" : à la convention pour le climat, les lycéens s\'engagent

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Jocelyn, Romane, Nicolas, Selja et Eloïse sont les cinq lycéens qui ont été tirés au sort pour participer à la convention citoyenne pour le climat. "Dès la première session, on nous bombarde d'informations et on constate tout de suite après que l'urgence, elle est mais incroyable", raconte Selja, lycéenne en Île-de-France. À l'image de Selja, Romane a vraiment pris conscience de l'urgence d'agir depuis qu'elle fait partie de la convention pour le climat. "Ça m'a encore plus fait appel", explique la lycéenne.

Au total, 150 citoyens sont engagés et ont pour mission de proposer des lois pour baisser de 40 % nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. En avril, ils présenteront leurs propositions de lois au gouvernement. Selon Emmanuel Macron, s'il en ressort un texte "quasiment rédigé, précis, et qui peut-être appliqué, il sera appliqué sans filtre."