VIDEO. Au Japon, les "monstres de glace" sont menacés par le réchauffement climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Plongées dans le brouillard, des formes humaines hostiles semblent se dresser dans les montagnes. On les appelle les "monstres de glace". Visibles au nord de l'archipel japonais, ces formations sont d'origine naturelle. Des vents froids et secs venus de Sibérie libèrent des pluies glaciales sur les forêts. Les conifères se vêtent alors d'un manteau blanc gelé qui leur donne cette allure fascinante de bonhomme de neige. Au Japon, ils sont appelés "juhyo" et sont devenus une attraction touristique. "Auparavant, on accueillait principalement des skieurs, mais récemment, beaucoup de gens sont venus simplement pour voir les juhyo", s'étonne le Directeur du Zao Ropeway, un téléphérique de montagne.

La menace du réchauffement climatique

Mais depuis peu, les touristes sont déçus. Les chercheurs ont constaté une détérioration constante de ces "monstres de glace" qui ont perdu leur prestige d'antan. Leur période d'apparition est de plus en plus courte et ces formations parsèment une superficie plus restreinte qu'auparavant.

En cause : le réchauffement climatique. Les températures dans la préfecture de Yamataga, au nord du Japon, ont augmenté de 2°C depuis 1910. Le Dr Yanagisawa, professeur de géochimie, envisage le pire : "D'ici la fin du siècle, les juhyo auront disparu de la surface de la Terre."