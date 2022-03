BRUT

"On a observé des températures jusqu'à 35 degrés au-dessus de ce qui est habituellement observé. C'est-à-dire qu'au lieu d’avoir -45, -50, on a eu des valeurs parfois supérieures à -15 degrés dans l'intérieur", explique, Gaëtan Heymes, météorologue. La réalisatrice Géraldine Danon revient tout juste d'Antarctique où elle pu rencontrer des scientifiques particulièrement inquiets face aux températures records. Ces derniers lui ont notamment montré à quel point la banquise devenait de plus en plus fine. "Il y a de plus en plus d'icebergs sur l'eau", explique-t-elle.

Mi mars, un bloc de glace de 1200 kilomètres carrés s'est détaché d'un glacier. C'est la taille d'une ville comme Rome ou New-York. Selon une étude parue dans la revue Nature en 2018, l'Antarctique a perdu 3000 milliards de tonnes de glace depuis 1992. "C'est assez inquiétant dans la mesure où l'Antarctique est le plus grand réservoir d’eau douce de la planète, et que si ces épisodes venaient à se répéter, ils engendreraient une déstabilisation éventuelle des calottes glaciaires, notamment près du continent et pourraient accélérer en fait le transport d'eau douce vers l'océan et participer ainsi à la hausse du niveau des mers", explique le météorologue spécialiste de l'Antarctique.

Au même moment, l'Arctique a également connu des records de chaleur avec des températures 30 degrés au-dessus des normales de saison.