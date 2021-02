VIDEO. À quoi ressemblerait la Terre si la glace fondait ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À cause du réchauffement climatique, l'ensemble des glaciers et des calottes glacières ont fondu, faisant monter le niveau des océans de 65 mètres et faisant passer la température moyenne de 14 degrés à 26 degrés. Voià à quoi ressemblerait alors la géographie terrestre.

En Europe, les Pays-Bas seraient parmi les premiers pays à disparaitre et de nombreuses villes emblématiques suivraient, comme Londres, Venise, Marseille ou Copenhague. Les niveaux de la mer Noire de la mer Caspienne seraient eux multipliés par dix. En Amérique du Nord, toute la façade Atlantique disparaîtrait sous les eaux, dont les villes de New York, Miami, La Havane et Cancun.

Des villes totalement englouties

Sur la côte ouest, les collines de San Francisco deviendraient un archipel surplombant une immense baie. En Amérique du Sud, l'océan Atlantique fusionnerait avec le bassin amazonien ainsi qu'avec le bassin du Rio Paraguay recouvrant ainsi les villes d'Asuncion, de Montevideo ou enore de Buenos Aires.

En Afrique, les villes de Dakar, les villes de Lagos, les villes du Caire, seraient englouties. Le continent serait cependant relativement épargné par la montée du niveau des océans mais l'augmentation des températures de 12 degrés en moyenne aurait rendu une grande partie de son territoire inhabitable. En Asie, les derniers habitants du Bangladesh seraient des poissons. Les zones côtières de l'Inde et de la Chine auraient subi le même sort : les villes de Calcutta, Shanghaï, Bombay et Pékin seraient devenues des cités englouties. Le Cambodge deviendrait un pays insulaire, isolé du continent. En Océanie, un immense lac d'eau salée s'engouffrerait au milieu du désert australien, modifiant entièrement le paysage.

En Antarctique, la calotte polaire concentrant autrefois 90 % des glaces terrestres et 70 % des réserves d'eau douce de la planète aurait entièrement fondu, laissant un continent fragmenté. Ce scénario catastrophe ne devrait pas arriver avant 5000 ans, une éternité à l'échelle d'une vie humaine, un claquement de doigts à l'échelle de la planète.