"Aujourd'hui, c'est au Canada. Il y en aura un peu partout dans les pays tempérés."

L'eau

Christian Clot, chercheur et explorateur, conseille évidemment de boire de l'eau mais il invite surtout à le faire de façon régulière. "Je conseille de boire au moins toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Et on peut très bien arriver à des 2,5 à 3 voire 4 litres d'eau consommés dans la journée, ce n'est pas un problème", conseille-t-il. Aussi, mieux vaut éviter de boire de l'eau glacée qui va créer une surpression dans le corps. "Le cœur pourrait ne pas résister à ce genre de situation", ajoute-t-il.

La nourriture

"Manger très lourd, très gras, manger beaucoup de viande par exemple et a fortiori dans des conditions chaudes, ce n'est pas la chose à faire parce que le gras et les viandes demandent énormément d'énergie à traiter pour le corps", explique Christian Clot. Il conseille ainsi de manger léger, des fruits "et en quantité pas trop importante".

La tenue

Christian Clot préconise les tissus légers, amples, "pour que l'air puisse circuler entre la peau et le tissu". "Évidemment être couvert de la tête au pieds. Le pire qu'on puisse faire, c'est de sortir torse nu, les bras nus. La pression des radiations est beaucoup trop importante. Il vaut mieux être couvert totalement voire aussi sur la tête", précise le chercheur.

Le travail

Dans les pays où il fait très chaud, on travaille plutôt le soir, le matin tôt. "Nous on a tendance à vouloir dormir la nuit et vivre la journée. Dans les grandes chaleurs il vaut mieux travailler très tôt le matin entre 2 heures et 8 heures, là où les périodes sont les plus fraîches. Et rester tranquille le reste de la journée", conseille Christian Clot. Selon lui, il faudra nécessairement que nos sociétés s'adaptent et transforment nos rythmes de travail en rapport aux nouvelles typologies climatiques qui vont nous arriver dans le futur.

Et la clim ?

Pour Christian Clot, la clim a deux effets délétères. "Le premier, c'est que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est telle que quand on sort on est écrasé et c'est pire que tout", explique-t-il. Le deuxième effet concerne l'environnement : "Il n'y a rien de pire aujourd'hui que les chauffages et la climatisation. Il faut bien réfléchir avant de mettre sa climatisation à fond quand il fait très chaud", estime le chercheur.