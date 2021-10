Vents violents : le Finistère, la Manche et le Morbihan placés en vigilance orange

Météo France recommande aux habitants de ces départements de "protéger leur maison, de limiter leurs déplacements et de ne pas intervenir sur les toits".

Le Finistère, la Manche et le Morbihan ont été placés en vigilance orange aux vents violents, mercredi 20 octobre, à partir de 16h, par Météo France. Des vents importants sont déjà signalés ce mercredi matin, mais il faudra être particulièrement vigilant dans le milieu de l'après-midi. Des rafales jusqu’au 110 km/h sont attendus dans la soirée.

Une dépression se creuse et "glisse le long des côtes Sud de l'Angleterre", explique Météo France. Cela donne un coup de vent en premier lieu sur la façade Atlantique, qui se généralise ensuite dans l'intérieur des terres sur la moitié Nord du pays. En deuxième partie de soirée les vents se décaleront progressivement vers l'Est et ce sont les départements côtiers Normands qui sont davantage concernés .