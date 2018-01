Trois initiatives écologiques en Afrique

Au Nigéria, une solution au problème du plastique

Une université nigérienne a formé 300 femmes au recyclage de sacs plastiques, une matière très polluante. Elles transforment les déchets plastiques en sacs, paniers ou autres accessoires... qui sont ensuite vendus. Aisha Muhammed est l’une des bénéficiaires du projet : « Chaque fois que nous voyons des sacs, nous les ramassons. C’est devenu une chose qui a de la valeur maintenant. Grâce à nous, il y a moins de sacs en plastique dans la rue qu'avant. Ce programme a vraiment aidé. »

Au Cameroun, un ingénieur installe des panneaux solaires

Bolivie Wakam est ingénieur camerounais. Il a décidé d’installer des panneaux solaires dans les villages où l'électricité est trop chère ou hors de portée car il considère que « l’énergie solaire est une énergie qui ne pollue pas l'environnement, c'est une énergie propre. » Il a également appris à plus de 60 jeunes comment les installer et les réparer.

Au Kenya, une entreprise récupère les eaux usées des égouts

La société kenyane Nakuru Water and Sanitation Company récupère les eaux usées des égouts. Après séchage, les déchets deviennent des briquettes de combustibles. Le but est d’améliorer l'assainissement et de réduire la pollution du lac Nakuru, situé au centre du Kenya.