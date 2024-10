Tempête Kirk : “Si on ne fait rien pour atténuer le réchauffement et les gaz à effets de serre, ce sera une course sans fin”, défend Alain Mazaud, climatologue

La tempête Kirk s’intensifie en France, ce mercredi 9 octobre. Pour en parler, Alain Mazaud, climatologue et chercheur émérite au laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, était l’invité de "Autrement dit".

32 départements sont en vigilance orange ce mercredi 9 octobre au soir, en raison de la tempête Kirk. Présente-t-elle des caractéristiques exceptionnelles ? "Oui, car il y a de grosses quantités de pluie et le schéma est assez inhabituel. C’est un cyclone qui s’est développé aux basses latitudes (...) au lieu d’être emporté vers les Caraïbes, il est remonté vers le nord (...) donc c’est quelque chose de relativement inhabituel (...) mais il faut savoir que le réchauffement climatique l’accentue", détaille Alain Mazaud, climatologue et invité de "Autrement dit".

Il faut "limiter la cause"

Selon l’invité, ce qui est lié au réchauffement climatique, c’est l’augmentation de l’intensité de ces épisodes, parce que la mer est plus chaude et l’évaporation et donc l’humidité sont plus importantes. "Cela favorise une pluviométrie plus importante", analyse l’invité. "Si on ne fait rien pour atténuer le réchauffement et les gaz à effet de serre, ce sera une course sans fin parce qu’il faudra toujours s’adapter davantage (...) donc la première adaptation, c’est limiter la cause", défend le climatologue.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.