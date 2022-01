Sud-Ouest : un 1er janvier sous le soleil, entre baignades et promenades

Dès les premières lueurs du jour de 2022, une famille est venue grimper sur la dune du Pilat (Gironde). Ils sont partis de Nantes (Loire-Atlantique) dans la nuit, afin de venir admirer le panorama. "On a fait plein de kilomètres juste pour ça, pour commencer 2022 avec une belle lumière", confie une femme.

Une douceur de plus en plus fréquente

Depuis plusieurs jours, les températures sont ici printanières. Les habitants de la région profitent de la douceur, en constatant qu'elle est de plus en plus fréquente. "On commence à s'y habituer. Chaque année ça se radoucit, donc ça peut devenir inquiétant", confie l'un d'eux. Les plus courageux se sont offerts un bain dans l'Océan. "La journée, elle est magnifique après ça. Je vois la vie en rose après", s'enthousiasme un baigneur. Les températures de saison reviendront dans les prochains jours.