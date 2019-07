Italie : l'éruption du Stromboli fait un mort et plusieurs blessés

Deux énormes explosions et un panache de fumée de plus de 2 km qui obscurcit même le Soleil. L'île de Stromboli, en Italie, semble toute petite face aux éléments déchaînés, bien incapable de protéger ceux qui s'y trouvent. Mercredi 3 juillet, l'ordre tombe à 17 heures : évacuation d'une zone à l'est du volcan, là où les cendres et les pierres tombent tout autour de la ville de Ginostra. Les bateaux qui assurent les liaisons régulières sont mobilisés. 70 personnes sont évacuées dans le calme, mais l'inquiétude est palpable.

Un randonneur italien retrouvé mort

Pour les autorités, deux missions deviennent urgentes. La première, éteindre les incendies qui se propagent lorsque les cendres touchent le sol. Malgré les efforts des Canadairs, quelques habitations seront détruites par le feu. Parallèlement, des missions de reconnaissance sont menées sur les sentiers proches du volcan, très fréquentés en cette période. Un randonneur italien est retrouvé mort, quelques autres ont dû être hospitalisés.

