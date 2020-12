Strasbourg : des séismes à répétition provoqués par des forages de géothermie

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une nuisance aussi répétitive qu'inquiétante dont les habitants de Strasbourg (Bas-Rhin) et de sa région se passeraient bien : depuis la fin du mois d'octobre, ils ont subi plus d'une dizaine de séismes. Trois ont encore eu lieu vendredi 4 décembre au matin. À 6h59, un premier séisme de 3,5 sur l'échelle de Richter est repéré au nord de Strasbourg, puis, moins d'une minute plus tard, une autre secousse, de 2,6, se fait ressentir. Une troisième intervient en milieu de matinée.

"Il faut prendre le temps de la réflexion"

Des tremblements de terre dont pourraient être responsables des tests réalisés au début du mois d'octobre à Reichstett (Bas-Rhin), dans des forages de géothermie. Face aux secousses à répétition et à leur puissance, l'entreprise Fonroche Géothermie a décidé de suspendre progressivement l'activité. Cela prendra trois semaines de tout arrêter. "Ce n'est pas une sismicité qui est normale, donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de la réflexion et revoir les options sur l'exploitation de ce réservoir", estime Jean-Philippe Soulé, le directeur général.

