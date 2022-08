Sécheresse : deux canaux fermés à la circulation dans la Marne

Ils se voyaient à Marseille (Bouches-du-Rhône), mais passeront leurs vacances à Vitry-le-François (Marne). Un couple de Danois qui avait prévu de traverser la France s'est retrouve piégé par le manque d'eau. "Le seul accès vers Marseille, c'est de faire demi-tour vers Paris, pour pouvoir descendre. Mais il n'y a pas assez d'eau", explique Britta Kjelde, une plaisancière danoise.

Deux canaux fermés

À cause des fortes chaleurs, plusieurs canaux marnais sont totalement fermés depuis la fin du mois de juillet : le canal Champagne-Bourgogne, vers le Sud, et le canal de la Marne au Rhin, à l'Est. Par endroits, le niveau de l'eau a baissé de plus d'un mètre. Vitry-le-François est le dernier port où il reste encore assez d'eau pour s'amarrer. Le compagnon de Britta, Jens Barslund, ne désespère pas. "On va visiter des choses ici, et on attend la pluie. Mais je ne pense pas qu'il y en aura assez pour jusqu'à Marseille", confie-t-il.