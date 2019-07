VIDEO. Sécheresse : dans les Vosges, les sapins meurent de soif

Dans le massif vosgien, la forêt est parsemée de tâches rouges de plus en plus nombreuses. Au sol, autant de sapins en train de sécher sur pied. Les agents de l'office national des forêts observent le phénomène s'accélérer depuis plusieurs mois. Depuis l'été 2018 trop chaud, en manque d'eau, les sapins meurent de soif. "La cime de l'arbre commence à sécher et progressivement tout l'arbre sèche. C'est la circulation de sève qui ne se fait plus à cause de la canicule et de la sécheresse", explique Thierry Ziegler, chef d'unité territoriale ONF.

Un dépérissement inquiétant

En six mois, rien que dans la moitié sud du Haut-Rhin, 100 000 mètres cubes de sapin sont déjà morts. Et la chaleur de ce début d'été ne fait rien pour arranger les choses. Un long dépérissement déjà bien visible depuis les nombreux chemins de randonnée, qui inquiète dans un territoire où la forêt est un important attrait touristique. Dans les communes forestières, il a fallu abattre en urgence des centaines de sapins secs.

