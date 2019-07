VIDEO. "Normalement, c'est une rivière qui coule sur 15 mètres de large" : la France souffre de la sécheresse

Des ruisseaux presque à sec, des faibles débits dans les fontaines... Avec le manque de pluie et la canicule de début juin, la sécheresse s'installe. À Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), il n'y a quasiment plus d'eau dans une rivière. "On voit qu'aujourd'hui, on est dans une situation exceptionnelle. Il ne coule qu'un tout petit filet d'eau. Normalement, c'est une rivière qui coule sur dix ou 15 mètres de large", explique Mickaël Lelièvre, directeur de la Fédération des pêcheurs.

Vingt départements sont en situation de crise

Les algues vertes prolifèrent en consommant de l'oxygène, qui va manquer aux poissons. "Les petits poissons nés dans l'année vont forcément mourir les premiers", déplore Mickaël Lelièvre. Illustration à quelques kilomètres. Dans un étang, les carpes sont déjà menacées. Aujourd'hui, 55 départements doivent subir des restrictions d'eau. 20 d'entre eux sont en situation de crise. C'est le cas à Oinville-sous-Auneau (Eure-et-Loir). Le maire vient de recevoir un courrier de la préfecture. Il doit appliquer des règles très strictes.

