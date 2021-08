Saône-et-Loire : une invasion de moustiques favorisée par le climat

Les moustiques ont envahi la Saône-et-Loire, et plus particulièrement les zones humides, là où il y a eu des crues. Les habitants vivent un enfer.

À Tournus, en Saône-et-Loire, les moustiques sont partout vendredi 6 août : un cauchemar pour les habitants. "C'est l'enfer, on n'arrête pas de se faire piquer. Les clients s'en plaignent, parce que forcément on est au bord de l'eau, donc il y en a énormément", explique une employée d'un restaurant. Les inondations qui ont touché le département le mois dernier ont laissé des zones humides. Avec la chaleur, le climat est devenu très favorable à la reproduction des moustiques. La gérante du restaurant préconise à ses clients d'amener leur anti-moustique.

Le moustique tigre, un danger sanitaire

La pharmacie de la commune a été prise d'assaut. "Nous avons été bien dévalisés", affirme la pharmacienne, qui ne dispose plus que de quelques crèmes et lotions anti-moustiques. La menace pour la santé pourrait venir, à plus long terme, du moustique tigre, présent dans le département depuis 2014. "Il est vecteur d'arboviroses que sont les maladies Cika, Chikungunya et Dingue, qui sont plutôt des maladies tropicales, mais du fait de la présence de ce vecteur, pourrait aussi se développer en France métropolitaine et sur la Saône-et-Loire", explique Valérie Vernaton-Perrin, ingénieure d'études sanitaires à l'ARS.