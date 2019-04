Royaume-Uni : "The Guardian" ajoute les émissions de CO2 à son bulletin météo quotidien

Le cliché veut que les Britanniques soient maîtres dans l'art de disserter sur la pluie et le beau temps. Les lecteurs du Guardian (en anglais) pourront désormais également débattre des taux de CO2 dans l'atmosphère. Depuis vendredi 5 avril, le quotidien a ajouté à son bulletin météo un indicateur rendant compte du taux de dioxyde de carbone mesuré quotidiennement à la station hawaïenne de Mauna Loa, laquelle fait office de référence mondiale.

Le taux de CO2 dans l'atmosphère mesuré à la station de Mauna Loa, à Hawaï. (NOAA)

Objectif : faire prendre conscience de l'urgence à faire baisser ce taux afin de tenter d'endiguer le réchauffement climatique, explique le quotidien. Avec une concentration à 412 partie par million (ppm), en progression, certains experts estiment qu'un réchauffement de la planète de 3 à 4°C est probablement inéluctable.

Carbon Count will be part of @guardian weather report henceforth - great idea! Keeling would have approved #NOAA pic.twitter.com/W2LsRBdD6X