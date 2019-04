Royaume-Uni : le groupe écologiste Extinction Rebellion bloque de nouveau Londres après une semaine de mobilisation

C'est la sixième journée consécutive de blocage. Le groupe écologiste Extinction Rebellion a de nouveau bloqué plusieurs axes de Londres, samedi 20 avril, pour réclamer un "état d'urgence écologique". Les militants se sont regroupés sur le pont de Waterloo, au centre de la capitale britannique, et perturbaient la circulation affichant leur détermination malgré plus de 700 arrestations depuis lundi.

Trois autres lieux très fréquentés – Parliament Square, Oxford Circus et Marble Arch – étaient également bloqués "en raison de la présence de manifestants", d'après les transports de Londres.

Dans un message publié sur Twitter, Extinction Rebellion a interpellé directement la Première ministre Theresa May : "Nous savons que vous n'en faites pas assez [pour le climat]. Vous savez que vous n'en faites pas assez. Parlons-en, alors !"

Hi @theresa_may,



We’ve been on the streets since Monday and still no response from government. Will you come here and talk with us?



We know you’re not doing enough. You know you’re not doing enough. So let’s just talk about it.#InternationalRebellionhttps://t.co/bwRq1IP9NY