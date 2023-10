REPLAY - A69 : pourquoi construire des autoroutes à l’heure de la crise climatique ?

Article rédigé par France Info Radio France

Le Talk de franceinfo revient sur le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres, projet contesté par les associations écologistes et des scientifiques. Ludo Pauchant reçoit l’urbaniste Maxime Génévrier, Yamina Saheb, chercheure à l’OFCE et auteure du troisième rapport du GIEC et Jose Rexach, fondateur d’Humeco.