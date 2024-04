Réchauffement climatique : un épisode massif de blanchissement des coraux dans le monde

Les scientifiques alertent sur un épisode massif de blanchissement des coraux dans le monde, en raison des températures record des océans. Une hausse des températures causée par le réchauffement climatique d'origine humaine.

Ils dépérissent. Les coraux de la Grande barrière de corail en Australie subissent le pire épisode de blanchissement jamais observé. Les couleurs rouge, marron et rose disparaissent au profit du blanc, un signe de mortalité visible sur près de trois-quarts des coraux. Une catastrophe pour Anne Hoggett, directrice de la station de recherche de l'île Lizard du Musée australien, qui documente année après année l'état des récifs. "La seule fois où le blanchissement a été aussi grave, c'était en 2016, quand presque tout est mort", indique-t-elle.

La Grande barrière abrite plus de 600 espèces de coraux

Un phénomène d'autant plus inquiétant que la Grande barrière abrite plus de 600 espèces de coraux et 1 600 espèces de poissons. L'Australie n'est pas la seule touchée. Les scientifiques alertent sur un épisode massif de blanchissement dans le monde, à cause des températures records des océans. Une augmentation due au réchauffement climatique d'origine humaine. Si le réchauffement climatique atteint les 2°C, l'ensemble des coraux sur Terre pourrait disparaître.