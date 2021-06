Réchauffement climatique : les lacs d'Europe et d'Amérique du Nord menacés d'asphyxie

Les lacs ont perdu en moyenne 5,5% d'oxygène en surface et 18,6% dans les eaux profondes pendant les 30 dernières années, selon le "Global lake ecological observatory network".

Le "Global lake ecological observatory network" publie une étude, dans la revue spécialisée Nature, sur l'appauvrissement des taux d'oxygène dans les lacs, à laquelle a participé l'Institut national de la recherche agronomique (Inra). Selon cette étude, les lacs d'Europe et d'Amérique du Nord sont menacés d'asphyxie à cause du réchauffement climatique.

Les scientifiques ont étudié 45 000 échantillons d'eau prélevés dans 400 lacs, dont ceux d'Annecy (Haute-Savoie) et du Bourget (Savoie), en France. Ils ont constaté que ces lacs ont perdu en moyenne 5,5% d'oxygène en surface et 18,6% dans les eaux profondes pendant les 30 dernières années.

Avec la hausse des températures, l'oxygène moins soluble dans l'eau

Cette différence s'explique par le fait que, avec les températures plus chaudes, l'oxygène est moins soluble dans l'eau, les échanges sont donc plus compliqués avec les couches profondes.

Cette perte d'oxygène est trois à neuf fois plus rapide dans les lacs que dans les océans. Cela représente un danger pour les organismes vivants, comme les poissons, car ils dépendent du niveaux d'oxygène dans l'eau. Une baisse trop importante peut mener, lit-on dans l'étude, au déclin de certaines espèces. À l'inverse, cela favorise le développement de microorganismes comme des bactéries qui produisent du méthane. Par exemple, dans le lac du Bourget, la vie n'est plus possibles pour les poissons ou les vers à 20 mètres de profondeur entre septembre et novembre, en raison de l'absence totale d'oxygène.