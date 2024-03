Réchauffement climatique : les baleines à bosse menacées par les vagues de chaleur marines

Les scientifiques se sont penchés sur l'évolution de la population de baleines à bosse dans l'Océan Pacifique, constatant l'augmentation dramatique de leur mortalité. Sur le plateau du 20 Heures, Nicolas Chateauneuf explique les raisons de ce déclin.

Nous venons de passer l'hiver le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Le mois de février s'inscrit dans une série de neuf mois consécutifs où le record de chaleur a été battu, selon l'observatoire européen Copernicus. La température moyenne des océans a également dépassé le précédent record du mois d'août 2023. Cette chaleur a des conséquences dramatiques pour les baleines à bosse. Des scientifiques se sont lancés dans l'étude de ces cétacés, et "ont réussi à suivre leur population précise dans le nord de l'océan Pacifique", explique Nicolas Chateauneuf sur plateau du 20 Heures, jeudi 7 mars.



Le nombre de baleines a diminué de 20% en 10 ans

L'étude a permis de constater que "le nombre de baleines à bosse y a baissé de 20% en dix ans, passant de 33 000 à 26 000 individus. Alors que la population avait augmenté pendant 35 ans après l’arrêt de la chasse industrielle", souligne le journaliste. L'une des explications à ce phénomène sont les vagues de chaleur marines. "Depuis 2014, le nord du Pacifique a connu plusieurs épisodes de chaleur exceptionnels", rappelle encore Nicolas Chateauneuf.

Et cela a plusieurs conséquences : "les baleines maigrissent et font moins de petits" car leurs proies diminuent, explique Nicolas Chateauneuf, ajoutant que "pour éviter les zones trop chaudes, les baleines s'aventurent dans des zones plus fréquentées par les bateaux", ce qui augmente le risque de blessures et de collision avec les bateaux.

Parmi nos sources :

Étude de la Royal Society

Image de la vague de chaleur marine de 2015 publiée dans la revue scientifique Geophysical Research Letters

Etude sur la vague de chaleur marine de 2015 publiée dans la revue scientifique Geophysical Research Letters

Les baleines à bosse victimes des vagues de chaleur marine - Le Monde

Liste non exhaustive.