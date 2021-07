Réchauffement climatique : le rapport très attendu des scientifiques du GIEC

Ce sont des indicateurs qui inquiètent et font prendre conscience du réchauffement climatique de la planète. Au nord-ouest du Canada, un dôme de chaleur a étouffé la population pendant des jours faisant plus de 700 morts. De l'autre côté du globe, en Inde, des moussons dévastatrices ont fait plus d'une centaine de morts. En Afrique, à Madagascar, l'ONU attribue pour la première fois une famine au dérèglement climatique. En 50 ans, les températures ont augmenté de 1,1 degrés. Pour les scientifiques, il faudrait le limiter à 2 degrés avant la fin du siècle.

Des phénomènes inédits

"On commence de plus en plus à avoir des événements inédits, inattendus, ça veut dire qu'on doit se préparer à des événements qu'on n'a jamais vus par le passé", explique Sonia Seneviratne, climatologue. Ces phénomènes devraient se multiplier. Dans un scénario catastrophe, les scientifiques prévoient un réchauffement de 4 degrés d'ici la fin du siècle, de quoi transformer totalement notre environnement. Le rapport du GIEC sera publié le 9 août. Les climatologues savent déjà qu'il sera alarmiste.