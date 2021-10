Réchauffement climatique : Elf était au courant de l'impact de ses activités dès les années 1970

Le magazine "Complément d'enquête", dont un nouveau numéro sera diffusé jeudi 21 octobre, a pu consulter des dizaines de documents confidentiels issus des archives des plus grandes compagnies pétrolières mondiales. On y apprend que dès 1986, la direction environnement de Elf prévoit le réchauffement climatique. "L'accumulation de CO2 et de CH4 [le méthane] dans l'atmosphère et l'effet de serre qui en résulte vont inévitablement modifier notre environnement. Tous les modèles sont unanimes à prédire un réchauffement", est-il notamment écrit.

Des taxes vues comme des sanctions financières

Bernard Tramier, directeur environnement chez Elf de 1983 à 2000, décrit la réaction de l'entreprise et reconnaît qu'elle savait. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les États imposent des taxes sur ces activités pétrolières. Dès 1985, Elf veut se défendre contre ces taxes, vues comme des sanctions financières. "Avec cet argent-là, on préfère diminuer nos propres émissions plutôt que le donner à un organisme qui en fera on ne sait trop quoi", affirme-t-il. À l'époque de la rédaction du rapport, Elf était une entreprise publique.