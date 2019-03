Réchauffement climatique : des associations attaquent l'État en justice

"Cette plainte est l'aboutissement d'un engouement populaire sans précédent. Les ONG ont fédéré 2,155 millions de signataires. Emmanuel Macron a tenu à leur répondre depuis son déplacement dans la Corne de l'Afrique, promettant d'en faire plus pour la cause climatique une fois que le grand débat national sera terminé", explique jeudi 14 mars Florent Boutet en direct du tribunal administratif de Paris.

Grève mondiale vendredi 15 mars

"Mais en attendant, avec cette plainte, les associations de défense de l'environnement espèrent obtenir le même jugement que celui qui a été rendu aux Pays-Bas. Là-bas, l'État a été condamné à baisser très fortement les émissions de pollution.Cette plainte, qui plus est en France, intervient à la veille de la grève mondiale pour le climat. Vendredi, ce sont les lycéens qui doivent défiler et samedi des manifestations sont prévues partout en France et à l'étranger", conclut Florent Boutet.

