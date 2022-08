Réchauffement climatique : Athènes, ville la plus chaude d'Europe, s'adapte aux températures caniculaires

À Athènes (Grèce), les températures deviennent difficilement supportables après 10 heures du matin. Quand il fait plus de 36°C, les sites antiques de la ville ferment, entre midi et 17 heures. "C'est aussi pour protéger les gardiens, parce qu'ils sont obligés de rester au soleil (…). Quand on a 40°C à l'ombre, au soleil c'est beaucoup plus", explique Georgia Tsifti, guide francophone. Avec le réchauffement climatique, les emplois du temps sont adaptés en fonction des fortes chaleurs.

33°C en ville contre 29°C dans les jardins

La ville d'Athènes (Grèce) prend des mesures pour revégétaliser les toits et les rues. Lorsqu'il fait 33°C en ville, la température dans les jardins ne dépasse pas 29°C. "C'est un très bon exemple de la manière dont les jardins peuvent agir pour faire baisser la température dans les sites urbanisés", indique Spyros Petsa, botaniste au Jardin national d’Athènes. Dans la ville, 3 700 arbres ont été plantés au cours les deux dernières années. Des bétons qui absorbent la chaleur et davantage de jardins sont prévus, afin de faire face au changement climatique.