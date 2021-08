Rapport du Giec sur le climat : le député écologiste Mathieu Orphelin appelle les politiques à "cesser l'hypocrisie" et "à agir"

Le député, ex-LREM, critique la loi climat adoptée le 20 juillet, "pas assez ambitieuse" et un pays qui "n'en fait pas assez" et peut "faire beaucoup plus" pour la sauvegarde du climat.

"Les scientifiques ont fait leur part du travail. Ils montrent que tous les signaux sont au rouge et que jamais un rapport sur le climat n'a été aussi clair, aussi net, aussi alarmiste", a réagi Mathieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire, ex-LREM, lundi 9 août sur franceinfo concernant le rapport du Giec sur le climat, publié le même jour.

"On est arrivé dans une situation catastrophique et maintenant c'est aux responsables politiques, économiques, et ensuite à chacun d'entre nous de changer radicalement et positivement, pour ne pas laisser ce futur invivable se déployer par notre faute", a-t-il poursuivi. "Il faut que les politiques cessent l'hypocrisie et se remettent à agir", a martelé le député.

Une loi climat "pas assez ambitieuse"

Selon lui, "la France n'en fait pas assez" pour la sauvegarde du climat, "comme la quasi-totalité des pays du monde". La loi climat n'est "pas assez ambitieuse", a-t-il poursuivi, "tout le monde le sait, tous les scientifiques le disent, elle permet à peine de viser -40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030". Mathieu Orphelin considère que "le gouvernement n'a pas pris toute la mesure des enjeux climatiques". "La France peut faire beaucoup plus et mieux", notamment sur la rénovation énergétique, sur les mobilités alternatives à la voiture, sur la consommation durable, sur le soutien aux entreprises et aux collectivités, a insisté le député.

"Il ne faut pas des discours, mais des actions", a-t-il répété pointant du doigt "l'hypocrisie politique". "Ce n'est pas avec des discours, pas avec des tweets, qu'on règlera le problème mais avec des actions beaucoup plus fortes", a estimé le député du Maine-et-Loire.

Au niveau international, et en vue de la COP26 prévue en novembre au Royaume-Uni, Mathieu Orphelin appelle chacun à se donner "une nouvelle feuille de route pour répondre à ce grand défi climatique et viser le zéro émission nette en 2050".