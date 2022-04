Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron détaille son projet concernant l’écologie

Emmanuel Macron a effectué un déplacement au Havre (Seine-Maritime) jeudi 14 avril. Accompagné de son ancien Premier ministre, Edouard Philippe, il est venu pour "parler d’écologie et il en a profité pour cibler à plusieurs reprises sa rivale du second tour. Je cite, ‘qui peut être écolo et voter pour Marine Le Pen ? Présentez-le moi’, a lancé le président-candidat qui dénonce la volonté de Marine Le Pen de démonter les éoliennes. Lui pense qu’il faut un mix énergétique : du nucléaire mais également des énergies renouvelables", rapporte le journaliste Guillaume Daret, en duplex sur place pour le 23h de Franceinfo.

Tenter de convaincre les électeurs écologistes

Emmanuel Macron voulait "compléter son projet" sur l’écologie, indique le journaliste. "C’était aussi aujourd’hui une façon d’adresser un message aux électeurs écologistes qui ont pu être séduit au premier tour par Jean-Luc Mélenchon ou par Yannick Jadot et tenter de les convaincre de voter pour lui au second tour", conclut Guillaume Daret.